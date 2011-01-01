ميركل غدا في الجزائر

بواسطة المسار العربي /

تشرع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ابتداء من يوم الاثنين في زيارة رسمية للجزائر تستغرق يومين بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وستسمح المحادثات بين الرئيس بوتفليقة والسيدة ميركل ب "تبادل وجهات النظر لا سيما حول العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وكذا حول الوضع في المغرب العربي ومنطقة الساحل والشرق الأوسط".

واوضح البيان أن زيارة السيدة ميركل "ستسمح ايضا بدفع التعاون والشراكة والمبادلات بين الجزائر والمانيا".

وسيتم خلال الزيارة عقد الدورة السادسة للجنة المختلطة للتعاون الجزائري الالماني ومنتدى الاعمال بين مؤسسات البلدين.