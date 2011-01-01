المنفيون إلى الوطن

بواسطة المسار العربي /

حكي لي أحدهم أنه حين وصل إلى أوروبا عابرا إليها عبر زوارق تهريب البشر ثم تم إلقاء القبض و تقرر إعادته إلى البلاد، شعر أنه يعود إلى المنفى. ترى ما الذي جعل الناس يفكرون بهذه الطريقة في بلادهم ؟ ما الذي يجعل الناس يولدون في وطن ثم تكون أقصى أمانيهم الهجرة منه ؟ الأسباب مهما حاول البعض مداراتها فإنها أسباب واقعية وهي "الظلم" وغياب العدل والمساواة بين كافة فئات الشعب، لو كان الظلم موزع علينا بالعدل والمساواة غنيا و فقيرنا لما وصل الحال بالناس لاعتبار عودتهم إلى بلادهم كالعودة إلى المنفى، إن ما يعيشه الكثير من الناس غير نظرتهم للوطن بعد أن تحول الوطن إلى مجرد مصلحة ومنافع، لأننا نتحدث للتلاميذ عن حب الوطن ومعنى الوطن وضرورة حب الوطن ولكن حين يخرج هؤلاء الأطفال للواقع يجدون الوطن شيء مغاير لما هو في المقررات المدرسية، ويشبون ويكبرون على أفكارهم التي يستخلصونها من واقعهم وليس من الأفكار التي تم تلقينها لهم في المدارس، وربما أول سؤال يتبادر إلى أذهانهم لماذا مطلوب منا أن نحب الوطن بينما هناك الكثير يبيعونه، و البيع هنا بطرق كثيرة وما أكثر الناس الذين باعوا واستفادوا وحولوا أموال الوطن إلى أوطانهم التي يحملون جنسياتها، لهذا وصلنا إلى واقع لم يعد فيه رفع العلم في المدرسة كل صباح وتحيته يقرب الوطن إلى القلوب، ولكن الأجيال في حاجة إلى قلوب تقربهم من الوطن، قلوب تبيع النفس من اجل البلاد ولا تبيع البلاد من أجل النفس.