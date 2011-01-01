أزيد من 12780 مخالفة مرورية بالعاصمة

بواسطة المسار العربي /

بلغ عدد المخالفات المرورية المرفوعة من قبل فرقة أمن الطرقات لولاية الجزائر 12788 مخالفة مسجلة خارج نقاط المراقبة الثابتة (الحواجز) سنة 2016 مما سمح بتقليص نسبة الحوادث الخطيرة بصفة محسوسة حسبما أكده بالجزائر العاصمة عميد الشرطة رابح زواوي المكلف بالاعلام لدى مصالح أمن ولاية الجزائر.

و أوضح عميد الشرطة زواوي لواج أن هذه الفرقة المكلفة بتأمين الطرقات المدعمة بفرق الدراجات النارية و التي تم استحداثها منذ أكثر من سنتين تعمل على مستوى الطرقات الحضرية و لاسيما في الطريق السريع أين تم رفع هذا العدد من المخالفات خلال السنة المنصرمة "مما سمح بتقليص عدد الحوادث الكارثية التي كانت تطرأ على مستوى هذه الطرقات".

و أضاف أنه يوجد من بين هذه المخالفات عدم احترام المسافة الأمنية (أزيد من 229 حالة) و السير على الخط المستمر (523 حالة) والسير على الرواق الاستعجالي دون ضرورة ملحة (422 حالة) واستعمال الهاتف النقال (4032 حالة) والمناورات الخطيرة (2127 حالة).

و ابرز أن فرقة أمن الطرقات هي عبارة عن فرقة أمنية مدنية "متنقلة و فجائية" تسهر على متابعة و مراقبة حركة السير على مستوى الطرقات الحضرية و خاصة الطريق السريع خارج نقاط المراقبة التابثة. و قد تمكنت هذه الفرقة بفضل "نشاطها الفجائي المكثف من غرس روح المسؤولية الذاتية في نفوس السائقين و بعتث فيهم روح الحيطة و الحذر باعتبار أنهم يظلون تحت المراقبة حتى خارج نقاط المراقبة الاعتيادية" يقول المسؤول. بالاضافة إلى مواجهة كل المخالفات المسجلة على مستوى الطرقات الحضرية لولاية الجزائر تقوم هذه الفرقة بالتنسيق مع قاعات العمليات و خلايا كاميرات المراقبة الثابتة برفع كل المخالفات المتعلقة بالجرائم البسيطة و المتوسطة حيث تم" تسجيل سنة 2016 في هذا الاطار 9 حالات لحيازة المخدرات و 11 حالة للسياقة في حالة سكر و 327 حالة متعلقة بانعدام رخصة سياقة و 11 حالة متعلقة بانعدام محضر الفحص التقني و 21 حالة أخرى متعلقة بانعدام شهادة التأمين أو عدم صلاحيتها.