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كاف ... مولودية الجزائر - بيشام يونايتد الغاني (4-1)

المولودية الى الدور 16
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

تأهل فريق مولودية الجزائر الى الدور 16 من كاس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) بعد فوزه في اياب الدور التمهيدي على حساب نادي بيشام يونايتد الغاني بنتيجة (4-1) الشوط الاول (2-0) سهرة السبت بملعب 5 جويلية 62 بالجزائر العاصمة.

وسجل اهداف اللقاء كل من سوقار (1)  وحشود (39 و 84 ض ج) و منصوري (89 ض ج) لفائدة المولودية, فيما قلص الفارق لبيشام اللاعب اكواسي في الدقيقة (60). وكان بيشام قد فاز في لقاء الذهاب في الغانية اكرا بنتيجة (2-1) قبل اسبوع. وبهذا يلتقي "العميد" بنادي رونيسانس من جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي تأهل بدوره على حساب فريق أكاندا الغابوني بعدما تغلب عليه امس الجمعة في اياب الدور التمهيدي ايضا ب(1-0) علما وان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل (0-0).

وكانت المولودية, التي توجت بكأس الجزائر 2016, قد عجزت في تجاوز الادوار التمهيدية خلال مشاركاتها الثلاثة الاخيرة في سنوات 2007 و 2008 و 2015.

 

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