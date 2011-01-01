كاف ... مولودية الجزائر - بيشام يونايتد الغاني (4-1)
المولودية الى الدور 16
تأهل فريق مولودية الجزائر الى الدور 16 من كاس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) بعد فوزه في اياب الدور التمهيدي على حساب نادي بيشام يونايتد الغاني بنتيجة (4-1) الشوط الاول (2-0) سهرة السبت بملعب 5 جويلية 62 بالجزائر العاصمة.
وسجل اهداف اللقاء كل من سوقار (1) وحشود (39 و 84 ض ج) و منصوري (89 ض ج) لفائدة المولودية, فيما قلص الفارق لبيشام اللاعب اكواسي في الدقيقة (60). وكان بيشام قد فاز في لقاء الذهاب في الغانية اكرا بنتيجة (2-1) قبل اسبوع. وبهذا يلتقي "العميد" بنادي رونيسانس من جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي تأهل بدوره على حساب فريق أكاندا الغابوني بعدما تغلب عليه امس الجمعة في اياب الدور التمهيدي ايضا ب(1-0) علما وان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل (0-0).
وكانت المولودية, التي توجت بكأس الجزائر 2016, قد عجزت في تجاوز الادوار التمهيدية خلال مشاركاتها الثلاثة الاخيرة في سنوات 2007 و 2008 و 2015.