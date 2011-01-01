مهرجان وهران السينمائي يفتح أبواب التسجيل

بواسطة المسار العربي / أوراري م

أعلنت محافظة "مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي" عن فتح أبواب التسجيل للمشاركة في الدورة العاشرة التي ستقام من 25 الى غاية 31 جويلية 2017، في فئات الأفلام الروائية الطويلة و الأفلام الوثائقية و القصيرة، من خلال التسجيل على رابط موقع المهرجان http://oranfestival.com

واشترط الإعلان أن توافق الأفلام معايير المشاركة، حيث يجب أن تكون الأفلام انتاج سنة 2016-2017 و لم يسبق لها المشاركة في دورة المهرجان السابقة، و لم يتم عرضها على الجمهور الجزائري من قبل باستثناء الأفلام الجزائرية، و أيضا لم يتم بثها على أي قناة تلفزيونية أو عبر الأنترنيت، كما تشترط محافظة المهرجان أن يحمل الفيلم هوية عربية من جهة الإنتاج أو الإخراج ، و في حال كان المخرج لا يحمل جنسية إحدى الدول العربية بإمكان فيلمه أن يشارك ضمن إحدى شركات الإنتاج السينمائية العربية، أما الأفلام التي تكون قيد الإنجاز فيرجى ذكر ذلك بشكل واضح في خانة الملاحظات في الاستمارة مع تحديد الموعد النهائي لجاهزية الفيلم ، و بالنسبة للغة فيجب أن تقدم الأفلام بلغتها الأصلية، و في حال كانت ناطقة بغير اللغة العربية وجب ادراج ترجمة نصية أو دبلجة للعربية، و بعد توافق الافلام مع الشروط يجب على المشاركين ملئ الاستمارة و ارسال رابط الفيلم عبر موقع المهرجان مع كلمة السر بواحدة من الصيغ التالية dcp- blue ray.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ المهرجان السيد ابراهيم صديقي و فريقه يسعون لقيادة الدورة العاشرة نحو النجاح و تحقيق حضور عربي قوي و مميز لنجوم السينما و صناعها في العالم العربي و تطوير أهداف الدورات السابقة من خلال الأفكار الجديدة و ملامسة البعد الدولي للمهرجان، و أيضا تغطية إعلامية قوية للتظاهرة السينمائية و الترويج السياحي لمدينة وهران.