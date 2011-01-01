خمسة قتلى في الطرقات خلال 48 ساعة

بواسطة المسار العربي /

لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 18 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في سبعة حوادث مرور سجلت في عدة مناطق من الوطن خلال ال48 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة أوردتها السبت مصالح الحماية المدنية.

وقد سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية البويرة بوفاة شخص وإصابة 3 آخرين بجروح اثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الولائي رقم 93 ببلدية ماعلة، دائرة الاخضرية.

كما قامت مصالح الحماية المدنية في نفس الفترة ب 4836 تدخل شملت مختلف أنشطتها.

وفي هذا الإطار، تدخلت هذه المصالح لإنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية ل10 أشخاص مختنقين بغاز أحادي الكاربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة من بينهم 6 أشخاص بولاية سكيكدة و 4 آخرين بولاية البويرة.

كما قامت من جهة اخرى بإخماد 7 حرائق حضرية وصناعة مختلفة في كل من ولايات قالمة، أدرار، مستغانم، تندوف، البويرة، بومرداس وقسنطينة، حيث أدت هذه الحرائق إلى اصابة شخص بحروق من الدرجة الاولى بولاية ادرارعلى اثرحريق نشب داخل منزل سكني بالمكان المسمى قصر تيلولين ببلدية عين زغمير.

وتم أيضا تسجيل وفاة شخص اثر حريق شب بغرفة بالطابق الاول لمنزل على مستوى حي سيدي مبارك بقسنطينة.