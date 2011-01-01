التعرف على هوية الإرهابيين المقضى عليهم بالبويرة

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تم التعرف على هوية الإرهابيين التسعة الذين تم القضاء عليهم الجمعة خلال عملية نوعية نفذتها مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي قرب بلدية العجيبة بولاية البويرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "تبعا للعملية النوعية المتواصلة التي تنفذها مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي قرب بلدية العجيبة بولاية البويرة (الناحية السعكرية الأولى) والتي مكنت من القضاء على 14 إرهابيا واسترجاع 13 سلاحا ناريا وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، تم التعرف على هوية الإرهابيين التسع المقضي عليهم يوم أمس 17 فيفري 2017".

ويتعلق الأمر بكل من م. مصطفى المدعو "ابو عبد الله" والذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 1994، م. عبد الرحمان المدعو "سراقة" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2001، غ. عدة المدعو "أبو ميسرة" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005، ع. جمال المدعو "شعيب" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006، ش. محمد المدعو "مصعب" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006، ز.عنتر المدعو "أبو حمزة" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010، م. ياسين المدعو "أبو دجانة"، خ.محمد الطاهر المدعو "أبو اليقين"، ح. عبد الغاني المدعو "بلال".