نعم الديك يبيض

بواسطة المسار العربي /

وزير الصحة يريد ارغام الجميع التصديق بأن الديك يبيض، وإلا كيف نفسر خرجاته الإعلامية التي باتت تثير استغراب المريض الحالي والمريض المستقبلي وصرنا نتمنى أن لا يتكلم لأنه كلما تكلم حاول اقناعنا ببيضة الديك. ففي خرجة سابقة قال أن مستشفياتنا أحسن من تلك الموجودة في أوروبا، و قلنا ربما هو مجرد كلام مسؤول جاء في سياق كثر فيه الاحتجاج على الخدمات الصحية وسيتدارك مسؤول " سبيطارات" هفوته ويصحح رؤيته للواقع، ولكن معاليه عاد مرة أخرى ليصرح أن الجزائر تملك "أحدث ما يحدث" من الأجهزة والوسائل الطبية التي لا توجد في اوروبا، وهاهو يعود مرة أخرى ليصرح أن من لا تعجبه المستشفيات في البلاد لا يقصدها، وعليه وأمام التصريح الجديد ما على الجميع سوى التصديق بأن الديك يبيض ومن لا يصدق دلك فما عليه سوى زيارة طبيب في اي مستشفى من مستشفياتنا التي لا يوجد مثلها في أوروبا ليكشف على حالته النفسية والعقلية بالأجهزة التي لا يوجد مثيل لها حتى في سويسرا، ومن لا يصدق هذا فليعالج أمراضه "بالمريوة، والشيح، والزعتر، والقرنفل" ويكف عن التذمر من مستشفيات فيها " أحدث ما يحدث"، الآن أستطيع أن أفهم لماذا كثرت محالات بيع الأعشاب وفرار الناس من المستشفيات و توجههم الى "أولاد خيرة" ليعلقوا لهم "حبات قمح" في شحمة الأذن حتى يشفوا تماما من السرطان، والآن فهمت لماذا اتجه النائب حسن عريبي مؤخرا للعلاج في مستشفيات فرنسا بسبب مرض بسيط ورفض العلاج في مستشفيات فيها "أحدث ما يحدث" و أستطيع أن افهم أيضا لماذا يتجه الناس جماعات ووحدانا نحو مستشفيات تونس للعلاج لأنهم ببساطة رفضوا أن يروا بيضة الديك .