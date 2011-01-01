البوكر تعلن عن القائمة القصيرة لـ 2017
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أعلنت الخميس القائمة القصيرة للروايات المرشّحة لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2017. واشتملت القائمة على ست روايات كالتالي:
|
عنوان الرواية
|
الكاتب
|
البلد
|
الناشر
|
السبيليات
|
إسماعيل فهد
إسماعيل
|
الكويت
|
نوفا بلس للنشر
والتوزيع
|
زرايب العبيد
|
نجوى بن شتوان
|
ليبيا
|
دار الساقي
|
أولاد الغيتو - اسمي آدم
|
إلياس خوري
|
لبنان
|
دار الآداب
|
مقتل بائع الكتب
|
سعد محمد رحيم
|
العراق
|
دار ومكتبة سطور
|
في غرفة العنكبوت
|
محمد عبد النبي
|
مصر
|
دار العين
|
موت صغير
|
محمد حسن علوان
|
السعودية
|
دار الساقي
يذكر أنّ الرواية الفائزة بجائزة عام 2016 هي "مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة" لربعي المدهون.
تهدف الجائزة إلى الترويج للرواية العربية على المستوى العالمي، ومن هنا تموّل الجائزة ترجمة الأعمال الفائزة إلى اللغة الإنجليزية. تصدر رواية "مصائر" لربعي المدهون بالإنجليزية في خريف هذا العام عن مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما تصدر عن المطبعة خلال هذا العام رواية "يا مريم" لسنان أنطون المرشحة في القائمة القصيرة عام 2013 (بعنوان "قربان بغداد المقدس")، ورواية "عناق عند جسر بروكلين" لعز الدين شكري فشير التي وصلت إلى القائمة القصيرة عام 2012.
الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية. ترعى الجائزة "مؤسسة جائزة بوكر" في لندن، بينما تقوم "هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة" في الإمارات العربية المتحدة بدعمها مالياً.
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