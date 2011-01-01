التبرع بـ 20 مخطوطا لمخبر مخطوطات الحضارة الإسلامية في شمال افريقيا لوهران

بواسطة المسار العربي /

تحصل مخبر مخطوطات الحضارة الإسلامية في شمال إفريقيا لجامعة وهران 1 "أحمد بن بلة" منذ إنشائه في سنة 2000 على زهاء 20 مخطوطا كهبة حسبما استفيد لدى هذا المرفق البحثي.

وذكر الأستاذ بن نعيمة عبد المجيد رئيس هذا المخبر أن "هذه المخطوطات التي هي أغلبها في الفقه والتفسير تبرع بها خواص من وهران وضواحيها مما يسمح للباحثين بفهرستها وتحقيق هذا التراث والتعريف به".

وأضاف أن "المخبر يجد صعوبة في الحصول على المخطوطات الأصلية أو تصويرها الكترونيا و هذا راجع إلى ثقافة المالكين لهذه المادة العلمية الذين يعتبرونها ملكية خاصة و+مقدسة+ كونها بركة من الأسلاف لا يجب تسليمها".

وفي هذا الصدد قال ذات المسؤول "إن مخبر مخطوطات الحضارة الإسلامية في شمال إفريقيا ينظر إلى خزائن المخطوطات كقيمة علمية وهدفه الوحيد من المخطوطات يكمن في فهرستها وتحقيقها بغية التعريف بأصحابها و نشر أعمالهم وإبراز هذا التراث لتمكين الباحث و القارئ الاطلاع عليها".

"إننا لا نلومهم على ذلك لان البعض من المخطوطات تعرضت للضياع عند استعارتها لكن الاحتفاظ بالمخطوط كأنه ملكية خاصة انه اعتقاد خطأ" يضيف الباحث بن نعيمة.

كما يوجد من ينظر الى المخطوط "كمنتوج تجاري لا يسلمه بسهوله إلا بقيمته المالية وهذا ما حدث لبعض من المخطوطات تم بيعها ولحسن الحظ تم اقتناءها من طرف جزائريين ولم تخرج خارج الوطن" وفق ذات المصدر.

ويسعى المخبر جاهدا على اقناع أصحاب الخزائن للحصول على نسخ الكترونيا لاسيما بعد أن تدعم المخبر بآلة سكانير متطورة كما أشير اليه.

ويتم نشر المخطوطات المحققة في كتب وفي مجلة دورية تحمل عنوان "المجلة الجزائرية للمخطوطات" من إصدار المخبر المذكور والتي تتضمن أيضا أعمالا في البحث لم يسبق نشرها لباحثين من داخل الوطن و خارجه.

وفي مجال التعاون والبحث العلمي فإن مخبر مخطوطات الحضارة الإسلامية بشمال إفريقيا له علاقات مع المؤسسة الخاصة "جمعة الماجد" بدبي (الإمارات العربية المتحدة) وكذا جامعة أوتونوما المتخصصة في الثقافة الشعبية بإسبانيا والتي ستبرم اتفاقية مع جامعة وهران مما سيسهل العمل للاطلاع على المخطوطات العربية الإسلامية ومخطوطات أخرى حسبما أشار اليه رئيس ذات المخبر.

يذكر أن المخبر الذي يشرف على تكوين طلبة الماستر والدكتوراه وينظم ملتقيات علمية ينشط به خمسة فرق موزعة على عدة مجالات علمية في السيرة النبوية والفقه وفي العلوم.