"وقائع سنين الجمر" يختتم أيام بوسعادة
تم الثلاثاء عرض الفيلم الجزائري "وقائع سنين الجمر" للمخرج محمد الأخضر حمينة في ختام الأيام السينمائية لبوسعادة (المسيلة) التي جرت في الفترة الممتدة بين 11 و 14 فبراير الجاري.
و قد توافد عدد كبير من أهل بوسعادة لمشاهدة هذا الفيلم الذي فاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان في 1975 و الذي يتناول تاريخ الثورة من خلال معالم تاريخية تبرزبأن الفاتح نوفمبر 1954 لم يكن مجرد "حدث تاريخي عابر" و لكنه نتيجة معاناة طويلة و معارك سياسية ثم عسكرية قام بها الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي الذي باشرانتهاكاته بالهبوط في سيدي فرج في 1830.
و قد تميزت هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة للمديرية الولائية للثقافة بعرض أفلام "الخارجون عن القانون" لرشيد بوشارب و "العقيد لطفي" لأحمد راشدي و "حراقة بلوز" لموسى حداد و "خضرة و الأخريات" أو مسار امرأة تعمل في سينماتيك الجزائر و شريط وثائقي بعنوان "الافتتان بسفح جبل كردادة".
كما تم بالمناسبة تنظيم معرض لملصقات حول السينما الجزائرية و صور فوتوغرافية لمدينة بوسعادة.