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"وقائع سنين الجمر" يختتم أيام بوسعادة
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

تم الثلاثاء عرض الفيلم الجزائري "وقائع سنين الجمر" للمخرج محمد الأخضر حمينة في ختام الأيام السينمائية لبوسعادة (المسيلة) التي جرت في الفترة الممتدة بين 11 و 14 فبراير الجاري.

و قد توافد عدد كبير من أهل بوسعادة لمشاهدة هذا الفيلم الذي فاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان في 1975 و الذي يتناول تاريخ الثورة من خلال معالم تاريخية تبرزبأن الفاتح نوفمبر 1954 لم يكن مجرد "حدث تاريخي عابر" و لكنه نتيجة معاناة طويلة و معارك سياسية ثم عسكرية قام بها الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي الذي باشرانتهاكاته بالهبوط في سيدي فرج في 1830.

و قد تميزت هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة للمديرية الولائية للثقافة بعرض أفلام "الخارجون عن القانون" لرشيد بوشارب و "العقيد لطفي" لأحمد راشدي و "حراقة بلوز" لموسى حداد و "خضرة و الأخريات" أو مسار امرأة تعمل في سينماتيك الجزائر و شريط وثائقي بعنوان "الافتتان بسفح جبل كردادة".

كما تم بالمناسبة تنظيم معرض لملصقات حول السينما الجزائرية و صور فوتوغرافية لمدينة بوسعادة.

 

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