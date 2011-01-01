سقوط مدو لبرشلونة في "حديقة الأمراء"

بواسطة المسار العربي /

تعرض فريق برشلونة لهزيمة قاسية أمام مضيفه باريس سان جيرمان (0-4)، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء 14 فبراير/شباط، ضمن ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقص الأرجنتيني آنخيل دي ماريا شريط أهداف الفريق الباريسي في الدقيقة (18) من ركلة ثابتة متقنة، وضاعف زميله الألماني جوليان دراكسلر النتيجة بحلول الدقيقة (40)، قبل أن يعود دي ماريا ويحرز هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه، بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، من المباراة التي احتضنها ملعب "حديقة الأمراء"، واختتم الأوروغوياني إدينسون كافاني رباعية الفريق الباريسي في الدقيقة (71).

وعقّد برشلونة على نفسه بهذه الخسارة مهمة بلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، إذ يتوجب عليه الفوز بخماسية نظيفة في لقاء العودة، شريطة أن لا تتلقى شباكه أي هدف، لمواصلة المشوار في أغلى بطولة بالقارة العجوز.

وفاز فريق بنفيكا بهدف وحيد على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، في مباراة أخرى، ضمن ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.