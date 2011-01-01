عدل1... دراسة 296 طعن

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بلغ عدد الطعون المدروسة بالنسبة للملفات المتعلقة بالحالة العائلية لمكتتبي البرنامج السكني "عدل2001- 2002" ما مجموعه 296 طعنا تم قبول 173 طعنا فيما رفض 123 اخر حسبما افادت به وزارة السكن والعمران و المدينة.

واوضح البيان أن الطعون المقبولة تخص اربع حالات شملت الاولى 10 ملفات تخص "المكتتبين الذين تزوجوا بعد عملية تحيين ملفاتهم و بعد مراقبة حالة كل زوج" بينما تخص الحالة الثانية (128 ملف) مكتتبين مطلقين قبل عملية تحيين ملفاتهم وتم التأكد من ذلك لدى وزارة الداخلية.

واضاف المصدر أن الحالة الثالثة للطعون المقبولة تعود لمكتتبين غير متزوجين (32 طعنا) مشيرا الى انه تم في هذا الصدد التاكد من كل الحالات لدى وزارة الداخلية كذلك.

أما الحالة الرابعة للملفات التي تم قبولها فتخص ارامل مكتتبين توفوا قبل عملية تحيين ملفاتهم و شملت 3 ملفات. من جهة ثانية اوضحت الوزارة ان حالات الطعون التي قدمها المكتتبون وتم رفضها تتعلق بحالتين: الاولى لمكتتبين تزوجوا قبل عملية تحيين ملفاتهم و لم يصرحوا بذلك اثناء عملية التحيين وهو ما يعد -حسب الوزارة- "تصريح كاذب" مشيرة الى ان عدد المكتتبين في هذه الحالة هو 98.

أما الحالة الثانية فهي لمكتتبين (25 مكتتبا) صرحوا أنهم مطلقون بعد عملية تحيين ملفاتهم لكن تم التاكد لدى وزارة الداخلية أنهم غير مطلقين وهو ما اعتبر ايضا تصريحا كاذبا يضيف المصدر ذاته.

وتؤكد وزارة السكن أن عملية دراسة الطعون مستمرة بالنسبة للفئات الاخرى وأن نتائج دراسة هذه الحالات ستعلن في الايام القادمة. وتخص هذه الملفات بشكل خاص الحائزين على سكنات بغرفتين, وذوي المداخيل التي تتجاوز الحد المقبول, والمكتتبين الذين تزيد اعمارهم عن 70 سنة و العزاب وكذا المعنيين بقانون تسوية البنايات لدى المحافظة العقارية. يذكر أن لجنة درسة الطعون يرأسها الامين العام للوزارة وهي مكلفة بدراسة خصوصية كل ملف على حدة حسب الحالات حسب البيان.