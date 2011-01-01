إصابة صحفية جزائرية برصاص قناص في العراق

بواسطة المسار العربي /

أصيبت الصحفية الجزائرية سميرة مواقي، برصاصة أسفل الرأس أثناء تغطيتها لمعركة تحرير الموصل غرب تلعفر في العراق.

وذكر موقع "دنيا الوطن"، نقلا عن مدير إعلام الحشد الشعبي المرصد العراقي للحريات الصحفية، مهند العقابي، أن الصحفية سميرة مواقي، كانت ترافق القوات العراقية في مدينة تلعفر غرب الموصل، وهي في غيبوبة حتى اللحظة بعد ساعات على استهدافها برصاص قناص أصابها في منطقة الرأس وهي تخضع لعلاج مكثف في مشفى ميداني.

وأكّد المصادر أن السلطات العراقية خصّصت طائرة لنقل الصحفية إلى مستشفى بغداد.

وأضاف المصدر أن حالة الصحفية، سميرة مواقي مستقرة ونقلت إلى مستشفى عسكري.