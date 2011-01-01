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القنوات التلفزيونية المعتمدة ستغطي التجمعات الانتخابية
54 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

أكد وزير الاتصال حميد قرين  ببجاية، أن القنوات التلفزيونية التي لديها مكاتب معتمدة في الجزائر "حرة" في تغطية التجمعات الانتخابية للتشريعيات المقبلة و لكنها "غير معنية" بمهمة بث الخطابات الانتخابية المباشرة.

وأوضح وزير الاتصال أن "هذه المهمة ستكون من اختصاص وسائل الإعلام العمومية (التلفزيون والإذاعة)" مشيرا إلى أنه تم اتخاذ هذا الخيار من خلال إتفاقية مع مسؤولي القنوات الخاصة لا سيما التي تبث من الخارج و لديها مكاتب معتمدة في الجزائر.

وأضاف السيد قرين أن "هناك خمس قنوات تلفزيونية تابعة لسلطة ضبط السمعي البصري و تخضع لدفتر شروط ومخالفته ستؤدي إلى فرض عقوبات عليها قد تمتد إلى سحب الترخيص منها." بينما تتبع القنوات الأخرى و التي يبلغ عددها حوالي 50 قناة مباشرة للسلطة العمومية.

واعتبر الوزير الذي كان يتحدث في لقاء صحفي عقده على هامش محاضرة تحت عنوان "للمواطن الحق في خبر ذو مصداقية" أن بعض القنوات المعروفة بمبالغتها في معالجة الخبر "بذلت خلال الأشهر الأخيرة مجهودا في مجال تحسين المعالجة و لم أر أخبارا مبالغ فيها" -- كما قال-- مؤكدا أن "الاحترافية و النزاهة" تبقى مطلبا أساسيا في تقديم الخبر للمواطن.

 

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