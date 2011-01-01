رئيس الحكومة الأسبق إسماعيل حمداني في ذمة الله

بواسطة المسار العربي /

انتقل رئيس الحكومة الأسبق إسماعيل حمداني ليلة الاثنين إلى الثلاثاء إلى رحمة الله عن عمر يناهز 86 سنة حسب ما علم لدى أقاربه.

شغل اسماعيل حمداني المولود في 11 مارس 1930 ببرج بوعريريج عدة وظائف سامية في الدولة منها على وجه الخصوص رئيس الحكومة من 15 ديسمبر 1998 إلى 23 ديسمبر 1999.

و تقلد الفقيد عدة مناصب أخرى منذ سنة 1962 منها مستشار قانوني لوزير الإعلام (1963-1962) و أمين عام للحكومة (1977-1979) و مستشار برئاسة الجمهورية (1980-1983). كما تولى منصب سفير لدى الدانمارك و النرويج و فنلندا (1983-1984) و اسبانيا (1985-1984) و فرنسا (1989 -1992). و تولى الفقيد أيضا رئاسة الجمعية الجزائرية للعلاقات الدولية.