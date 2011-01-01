السباح أسامة سحنون يتوج بذهبية وفضية في نيس

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نال السباح الجزائري أسامة سحنون الميدالية الذهبية لسباق 50 متر (سباحة حرة) وفضية 100 متر (سباحة حرة)، خلال التجمع الدولي لنيس (المسلك الذهبي للاتحادية الفرنسية للسباحة/كامي-موفي) الذي جرى ما بين 3 و 5 فبراير.

ففي سباق 50 متر سباحة حرة، سجل سحنون (نادي مرسيليا) وقتا قدره 23 ثا و 6 أجزاء من المائة، متقدما على الفرنسيين ماكسيم غروسي (23 ثا 11ج.م) ويانال غوفيدين (23 ثا 16ج.م).

وفي سباق 100 متر سباحة حرة، حقق ابن مدينة قسنطينة الفضية بزمن قدره 49ثا و 97ج.م، بعد مهدي مطالة من نفس النادي (49 ثا 12ج.م)، فيما حل ألكسندر دراش (50 ثا 76ج.م) في الصف الثالث.