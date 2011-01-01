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قلق أمريكي من تواصل الصين مع "الكائنات الفضائية"

5 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

أكد، جون هيرتز، الرئيس السابق لمجلس أمناء جامعة SETI الأمريكية، أن الخبراء الأمريكيين قلقون من اتصالات محتملة قد تجريها الصين مع "الكائنات الفضائية". وجاء في اللقاء الذي أجراه هيرتز مع مجلة British Interplanetary Society "نحن قلقون فعلا من المشروع الصيني الجديد، فمن خلال التلسكوب FAST الجديد الذي بنته، من الممكن أن تتمكن الصين من إرسال إشارات إلى الكائنات الفضائية، إن وجدت، ما قد يشكل خطرا حقيقيا على حضارتنا على الأرض".

وأضاف المسؤول إن "الصين بمشروعها الجديد قد تتوصل لمعلومات جديدة، وقد تحدث خرقا حقيقيا في مجال المعلومات الفضائية، فاكتشافها لتلك المعلومات سيجعلها الرائدة في العالم في هذا المجال".

وتأتي تلك التخوفات الأمريكية بعد أن أعلنت الصين في الـ 3 من يوليو تموز الفائت، عن إتمام بناء أضخم تلسكوب لاسلكي في العالم، حيث بلغ قطر التلسكوب الذي يمتد على مساحة تقدر بـ30 ملعب كرة قدم، 500 متر، أي أطول بـ 200 متر من قطر تلسكوب آخر يقع في مرصد أريسيبو في بورتوريكو.

ورجحت إدارة المشروع أن يساعد التلسكوب "FAST" في البحث عن حياة ذكية في الفضاء، ومعرفة أصل الكون، وتعزيز القدرة على مراقبة الفضاء الخارجي.

 

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