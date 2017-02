دي كابريو... "قاهر المافيا"

بواسطة المسار العربي /

أعلنت شركة "Paramount Picture" عن تعاقدها مع دي كابريو لتصوير فيلم جديد يحمل اسم The Black Hand، مأخوذ عن كتاب للروائي ستيفان تالتي، وفقا ل مجلة Variety.

وسيتولى دي كابريو تجسيد دور البطولة إلى جانب العمل كمنتج منفذ مع فريق عمل The Gotham Group.

وتدور الأحداث حول قصة حقيقية وقعت في بدايات القرن العشرين، تركز على عصابات المافيا وانتقالها إلى أمريكا، حيث " جو بيتروسينو"، الذي يعد واحد من أوائل المحققين الذين حاربوا الجريمة المنظمة في نيويورك، وأطلق عليه لقب "شارلوك هولمز الإيطالي".

وتتبع " بيتروسينو" عصابات "اليد السوداء"، الذين هاجروا من إيطاليا إلى أمريكا وقاموا بخطف عدد كبير من الأشخاص لابتزاز عائلاتهم والحصول على أموال كثيرة، إلى جانب قيامهم بعدد من حوادث السرقة بالإكراه، بحسب ما ذكر موقع مجلة Variety.

يذكر أن آخر أعمال دي كابريو هو الفيلم الوثائقي "Before the flood"، الذي ظهر به الكثير من النجوم والسياسيين بشخصياتهم الحقيقية، وحصل النجم على جائزة الأوسكار عن فيلم "The revenant" الذي تخطت إيراداته حاجز الـ532 مليون دولار على مستوى العالم.