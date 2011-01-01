تأخير نهاية البطولة الى جوان القادم

بواسطة المسار العربي /

لم يستبعد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم, محفوظ قرباج, إمكانية تأخير نهاية بطولة الرابطة الأولى الى شهر يونيو القادم بدلا من مايو بسبب تأجيل عدة لقاءات خلال مرحلة الاياب التى انطلقت منذ اسبوعين.

وصرح قرباج لاحدى القنوات الخاصة "هناك عدة مباريات تأخرت بسبب مشاركة المنتخب الاول والعسكري في مختلف المنافسات, لكن ذلك لن يؤثر علينا لأننا نمتلك الوقت لبرمجة المقابلات المتأخرة حتى لو تطلب الامر تأخير نهاية الموسم الى شهر يونيو المقبل".

كما قد تواجه الرابطة صعوبات مستقبلا في برمجة اللقاءات المتأخرة بسبب مشاركة اربعة اندية في المنافسات القارية وهي: اتحاد الجزائر- شبيبة الساورة- مولودية- شبيبة القبائل.

وفي حال تمكن الاندية المذكورة في تجاوز الادوار التمهيدية فسيكون لزاما على الهيئة المسيرة للمنافسة ايجاد تواريخ لبرمجة المباريات المتأخرة.