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بسبب شدة الرياح

تحويل رحلات العاصمة إلى مطارات أخرى
15 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

يتم تحويل الرحلات الداخلية والدولية المتوجهة نحو الجزائر العاصمة نحو عنابة وقسنطينة ووهران بسبب الرياح الشديدة التي تهب على العاصمة، حسبم الخطوط الجوية الجزائرية.

"تقريبا كل الرحلات المرتقبة عبر مطار الجزائر تحول نحو المناطق التي لا تشهد هبوب رياح قوية أي نحو عنابة وقسنطينة ووهران"، وفق ما أكده مصدر بالخطوط الجوية الجزائرية  مضيفا ان رحلات الشركات الأخرى معنية أيضا بهذا الإجراء.

وتم بعد ظهر الأمس تحويل رحلات ليون-الجزائر، باريس-الجزائر، بالإضافة إلى رحلات داخلية أخرى نحو مطارات قسنطينة وسطيف، يضيف نفس المصدر.

 

 

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