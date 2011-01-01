26 تدخلا للحماية المدنية بسبب الرياح في العاصمة

بواسطة المسار العربي /

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر طيلة نهار الأحد 26 تدخلا جراء الحوادث التي تسببت فيها الرياح والتي خصت سقوط عدد من الاشجار و تضرر بعض البيوت القصديرية حسبما علم لدى ذات المصالح.

وتمثلت الحوادث أساسا في سقوط 18 شجرة عبر محاور الطرقات الرئيسية بالعاصمة كبوشاوي و الرويبة والدويرة و غيرها من النقاط حيث تسببت في أضرارمادية بالدرجة الأولى حسبما أكده لواج الملازم الاول خالد بن خلف الله المكلفبالاعلام بمديرية الحماية المدنية.

و أوضح المسؤول أن مصالح الحماية المدنية لم تسجل خسائر في الارواح لحسنالحظ الى حدود الساعة الثامنة ليلا, إلا أنها سجلت إصابة عدد من الاشخاص بجروحمختلفة كما هو الحال مع رجل (44 سنة) أصيب على مستوى الرأس أمام محكمة الحراشو شاب آخر أصيب بجروح طفيفة على مستوى القدم بالكاليتوس.

كما سجلت ذات المصالح تضرر بعض البيوت القصديرية بحي الدوم التابعلبلدية برج الكيفان و بلغ عددها 3 بيوت تعرضت أسقفها إلى الاتلاف التام.

جدير بالذكر أنه تم السبت إصدار نشرة جوية خاصة توقعت هبوب رياحقوية بسرعة 60 الى 70 كم/سا, يمكن أن تصل أو تتعدى محليا 80 كم/سا عبر عدة ولاياتمن الشمال والشرق و وسط البلاد وذلك ابتداء من صباح هذا يوم الأحد.