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ترشيح ميركل رسميا لمنصب المستشارة الألمانية
15 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

تم تحديد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مرشحة رسمية عن حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" وحزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" لشغل منصب رئيسة الحكومة الألمانية.

وذكرت وكالة رويترز أن ميركل باتت بذلك مرشحة الائتلاف الحاكم لشغل المنصب المذكور.

وسيقدم رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" رئيس الوزراء البافاري هورست سيهوفر مع ميركل استراتيجية الحملة الانتخابية الاثنين 6 فبراير/شباط .

وتجدر الإشارة إلى أن انتخابات البرلمان الألماني ( بوندستاغ) ستجري في سبتمبر/ أيلول 2017. وبعد ذلك، سيتم تشكيل حكومة جديدة وانتخاب المستشار الألماني.

وكانت الأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن أنغيلا ميركل التي تعتبر رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ستكون المرشح المشترك للائتلاف الحاكم للمنافسة على منصب المستشار الفيدرالي.

 

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