هيلاري تستعد لطرح كتاب عن حياتها

بواسطة المسار العربي /

تحمل، هيلاري كلينتون، الكثير من الخطط لعام 2017، بعد خسارتها السباق الرئاسي نهاية العام السابق، من بينها اعتزامها تأليف كتاب جديد عن حياتها.

وقالت شركة النشر "سيمون وشوستر" لوكالة أسوشيتد برس، الأربعاء 1 فبراير/شباط، إن وزيرة الخارجية الأمريكية والسيدة الأولى سابقا، وعضو مجلس الشيوخ، تعمل على كتاب مؤلف من مقالات شخصية، ومن المتوقع أن يتم نشره بتاريخ، 26 سبتمبر/أيلول 2017، ولم يتم الإفصاح عن عنوانه حتى الآن، إلا أن الأمر الثابت هو أن الكتاب سيكون مستوحى من مئات الاقتباسات، وأشارت الشركة الناشرة إلى أن كلينتون استخدمت اقتباسات "لقصص من حياتها، بما في ذلك حملتها الانتخابية الرئاسية للعام 2016" فضلا عن أن الكتاب سيتضمن أفكارها عن المستقبل.

وقالت كلينتون في البيان الذي نشرته شركة "سيمون وشوستر" إن " هذه هي الكلمات التي أعيش بها.. وقد ساعدتني هذه الاقتباسات على الاحتفال بالأوقات الجيدة، والضحك خلال الأوقات السخيفة، وعلى المثابرة خلال الأوقات الصعبة، وتعميق تقديري لجميع ما تقدمه الحياة"، وأضافت "آمل من خلال مشاركة هذه الكلمات، وأفكاري حولها، أن تكون محاولتي ذات مغزى للقراء".

وسبق لهيلاري كلينتون أن كتبت سابقا 5 كتب، ويأتي البيان الذي نُشر يوم الأربعاء بمثابة عودة كلينتون للظهور الاعلامي، بعد امتناعها عن الإدلاء بأية تصريحات إثر خسارتها السباق الرئاسي أمام دونالد ترامب.