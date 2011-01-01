رياح قوية على عدة ولايات من الوطن ابتداء من اليوم

بواسطة المسار العربي /

أفادت نشرة خاصة للأرصاد الجوية الىأن رياحا قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 الى 70 كلم/ساعة و قد تصل أو تتجاوز 80كلم/ساعة ستهب على عدة ولايات من الوطن اليوم الاحد.

و عليه فان صلاحية نشرة الديوان الوطني للأرصاد الجوية تبدأ من اليوم على الساعة ال9 صباحا الى غاية الاثنين على الساعة ال 21 بالنسبة لولاياتتلمسان و عين تيموشنت و وهران و سيدي بلعباس و معسكر و سعيدة و مستغانم و غليزانو تيارت.

من جهة أخرى سيتواصل هبوب هذه الرياح القوية بولايات الشلف و تيبازةو عين الدفلى و تيسمسيلت و المدية و البليدة و العاصمة و بومرداس و تيزي وزو والبويرة من الساعة ال9 صباحا الى يوم الاثنين الساعة ال15.

و بخصوص ولايات بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف و برج بوعريريجو سطيف و ميلة و قسنطينة و قالمة و سوق أهراس و أم البواقي و باتنة و تبسة و بسكرةفان صلاحية هذه النشرة الخاصة تمتد من منتصف يوم الأحد الى منتصف ليل يوم الثلاثاء حسب توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية.