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رياح قوية على عدة ولايات من الوطن ابتداء من اليوم
39 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

أفادت نشرة خاصة للأرصاد الجوية  الىأن رياحا قوية تتراوح سرعتها ما بين  60 الى 70 كلم/ساعة و قد تصل أو تتجاوز 80كلم/ساعة  ستهب على عدة ولايات من الوطن  اليوم الاحد.

و عليه فان صلاحية نشرة الديوان الوطني للأرصاد الجوية تبدأ من اليوم على الساعة ال9 صباحا الى غاية الاثنين على الساعة ال 21 بالنسبة لولاياتتلمسان و عين تيموشنت و وهران و سيدي بلعباس و معسكر و سعيدة و مستغانم و غليزانو تيارت.

من جهة أخرى  سيتواصل هبوب هذه الرياح القوية بولايات الشلف و تيبازةو عين الدفلى و تيسمسيلت و المدية و البليدة و العاصمة و بومرداس و تيزي وزو والبويرة من الساعة ال9 صباحا الى يوم الاثنين الساعة ال15.

و بخصوص ولايات بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف و برج بوعريريجو سطيف و ميلة و قسنطينة و قالمة و سوق أهراس و أم البواقي و باتنة و تبسة و بسكرةفان صلاحية هذه النشرة الخاصة تمتد من منتصف يوم الأحد الى منتصف ليل يوم الثلاثاء  حسب توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

 

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