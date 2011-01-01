من فشل عليه أن يرحل

بواسطة المسار العربي /

اكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي بالجزائر, على أن كل رئيس اتحادية رياضية فشل خلال عهدته الاولمبية 2013-2016 "عليه أن يرحل".

وصرح الوزير على هامش زيارة عمل قادته لبعض المنشآت الرياضية بالجزائر العاصمة "نقوم بتقييم الاتحاديات فيما يخص الجانبين المالي والاداري وذلك قبل تنظيم الجمعيات العامة الانتخابية. والذي فشل في مهمته خلال العهدة الاولمبية 2013-2016 عليه ان يغادر و يترك منصبه. لقد تم التوقيع على عقد اهداف من قبل الاتحاديات وعلى هذا الاساس سيتم تقييم عمل كل هيئة".

واضاف "ركزنا على الاستقرار والهدوء والتشاور على مستوى الوزارة بمعية جميع الولايات. اطارات الوزارة لن يتدخلوا في العملية الانتخابية للاتحاديات الرياضية". ونشرت الوصاية مذكرة منهجية تتعلق بعملية تجديد الهيئات الرياضية الوطنية, داعية الاتحادات الى تنظيم جمعياتها العامة العادية لموسم 2015-2016 وجمعياتها الانتخابية ما بين 15 يناير و 28 فبراير.