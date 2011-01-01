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وإصابة 13 آخرين

حوادث المرور تقتل 5 أشخاصا خلال يومين
28 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 02 الى 04 فيفري 2017 عدة حوادث مرور تسببت في وفاة 5 أشخاصا وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حسب بيان لذات المصالح.

وكانت أثقل حصيلة قد سجلتها ذات المصالح  على مستوى ولاية سكيكدة بوفاة 02 شخصين صدمتهما سيارتين في حادثي مرور مختلفين.

كما قامت مصالح الحماية المدنية بالتدخل من اجل إنقاذ و تقديم الإسعافات الأولية  ل 12 شخص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون  المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة في عدة ولايات من الوطن من بينهم 04 أشخاص بولاية بشار و 04 آخرين بولاية باتنة وشخصين إثنين بولاية الطارف وشخص واحد بولاية وهران وآخر بولاية النعامة، مع تسجيل حالة وفاة نتيجة إختناقها بغاز أحادي الكربون المنبعث من جهاز تدفئة داخل منزل بولاية سعيدة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد 04 حرائق حضرية و صناعية على مستوى كل من ولايات : باتنة و تيزي وزو و الشلف و الجزائر  تسببت هذه الحرائق في وفاة 01 شخص محترق بولاية الشلف على إثر حريق شب بمنزل سكني بحي "سليم" على مستوى بلدية واد سلي  وكذلك إصابة 04 أشخاص بصعوبة في التنفس من جراء دخان الحريق من بينهما شخصين بولاية الجزائر و آخرين بولاية باتنة.

 

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