فلسطين ملتقى المثقفين المقدسي يختار عز الدين ميهوبي شخصية 2017

بواسطة المسار العربي / أ.م

اختير وزير الثقافة عز الدين ميهوبي شخصية العام الثقافية لـ 2017، وهذا من طرف ملتقى المثقفين المقدسي بفلسطين الذي يرأسه الدكتور طلال أبو عفيفة، "تقديرا لدوره في دعم الثقافة والمثقفين في العالم العربي، ونظرًا للدور الثقافي المتميز لجزائر الأحرار ودعمها المتواصل للقضية الفلسطينية".، وهذا حسب بيان وزارة الثقافة عن الملتقى.

وكان ملتقى المثقفين المقدسي قد اختار في العام 2013 أحمد قريع رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، وفي 2014 عدنان الحسيني وزير شؤون القدس، وفِي 2015 الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وفِي 2016 تمّ اختيار صبحي غوشة رئيس منتدى بيت المقدس في الأردن.

وسيتم الإعلان عن هذا الاختيار في مهرجان زهرة المدائن بالقدس في مطلع شهر مارس القادم، على أن يقوم ملتقى المثقفين المقدسي بتكريم شخصية العام الثقافية عزالدين ميهوبي في الجزائر لاحقا.