استحداث جوائز النقاد السنوية... وجزائري وحيد في القائمة

بواسطة المسار العربي / أوراري محمد

كشف مركز السينما العربية عن أحدث مبادراته لدعم السينما العربية والترويج لها على المستوى العالمي، وهي جوائز النقاد السنوية The Critics Awards، والتي ستضم في لجنة تحكيمها 26 ناقدا عربيا وأجنبيا ينتمون إلى 15 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية، لكن المتابعون انتقدوا عدم التوازن في قائمة لجنة التحطيم التي تميل فيها الكفة إلى العراق ولبنان، في حين اكتفت باسم واحد من الجزائر تمثل في الناقد والإعلامي نبيل حاجي.

المحلل السينمائي علاء كركوتي، رئيس مجلس إدارة شركة MAD Solutions التي تنظم فعاليات مركز السينما العربية، علّق في تقديمه لهذه الخطوة قائلاً "لأول مرة ستكون هناك جوائز لنقاد من مختلف أنحاء العالم مخصصة للأفلام العربية ضمن استراتيجية مركز السينما العربية لإضافة مبادرات وفعاليات مع كل مهرجان دولي كبير حول العالم. هذه هي أول إضافات 2017 لمركز السينما العربية وهناك المزيد".

بينما يقول الناقد أحمد شوقي "أعتقد أن السينما العربية كانت بحاجة لمثل هذه المبادرة التي تجمع بشكل ما إسهامات عدد من أبرز النقاد المتابعين للأفلام العربية والمواكبين لجديدها بكتاباتهم، ليتم تحويل هذا إلى تقدير واحتفاء سنوي بالأفضل بين الأعمال السينمائية".

وسوف يتم ترشيح الأفلام لـجوائز النقاد طبقاً للمعايير التالية:

أن تكون قد عُرضت لأول مرة دولياً في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2016

أن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية (أياً كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم)

أن تكون الأفلام طويلة (روائية أو وثائقية)

قائمة النقاد المشاركين في ترشيح واختيار جوائز النقاد تضم كل من (حسب الترتيب الأبجدي):

إبراهيم العريس | لبنان

أحمد شوقي | مصر

أسامة عبد الفتاح | مصر

أوليفيّه بارليه | فرنسا

بشار إبراهيم | فلسطين، الإمارات

ديبوراه يانغ | الولايات المتحدة الأميركية

دراغان روبيشا | كرواتيا

جاي ويسبرغ | الولايات المتحدة الأميركية

حسام عاصي (سام) | فلسطين، بريطانيا

حمادي كيروم | المغرب

خليل ديمون | المغرب

زياد خزاعي | العراق، المملكة المتحدة

سمير فريد | مصر

سيدني لِفين | الولايات المتحدة الأميركية

طارق الشناوي | مصر

عبد الستار ناجي | الكويت

عرفان رشيد | العراق، إيطاليا

علا الشيخ | فلسطين، الإمارات

قيس قاسم | العراق، السويد

محمد بوغلّاب | تونس

محمد رُضا | لبنان

نبيل حاجي | الجزائر

نديم جرجوره | لبنان

إي نينا روث | الولايات المتحدة الأميركية، إيطاليا

هوفيك حبشيان | لبنان

هدى إبراهيم | لبنان، فرنسا

وسيتم توزيع جوائز النقاد السنوية The Critics Awards ضمن مهرجان كان السينمائي في شهر مايو - أيار 2017.

مركز السينما العربية هو منصة دولية تروّج للسينما العربية تستمر للعام الثالث فيتوفير نافذة احترافية لصناع الأفلام العرب للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم خلال الفعاليات السينمائية الدولية، عبر عدد من الفعاليات التي يقيمها المركز وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها.