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في نهائي أفريقيا

الكاميرون تقصي غانا وتضرب موعدا مع مصر
25 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

تأهل منتخب الكاميرون إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية الغابون 2017 بعد فوزه على غانا 2-0، الخميس 2 فبراير، لتضرب الأسود غير المروضة موعدا مع المنتخب المصري في النهائي الأحد المقبل.

فيما سيكتفي منتخبا غانا وبوركينا فاسو بلعب النهائي الصغير لتحديد صاحب المرتبة الثالثة السبت 4 فبراير/شباط.

وسجل هدفي الكاميرون، مايكل نجاديو نجادجوي في (د.72)، وكريستيان باسوغوغ بعد هجمة معاكسة من باسوغوغ الذي انفرد بالحارس رزاق بريمة ووضع الكرة في الشباك في (د.90+3).

وستواجه الكاميرون في المباراة النهائية الأحد 5 فبراير/شباط، في ليبرفيل منتخب مصر المتأهل على حساب منتخب بوركينا فاسو بركلات الترجيح (4-3) بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وسيدافع الفائز بكأس الأمم الأفريقية في الغابون 2017 عن أفريقيا في كأس القارات روسيا 2017.

 

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