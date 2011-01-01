الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط... نحو تسليم 3.230 سكن

بواسطة المسار العربي /

الجزائر - يعتزم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط منح 3.230 سكن بصيغة البيع بالايجار عبر الوطن خلال 2017 حسبما اعلن عنه البنك في بيان له.

وكان البنك قد أطلق في 2006 من خلال فرعه "أسير-إيمو" برنامجا سكنيا لصيغة البيع بالايجار بالشراكة مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".

ويهدف هذا البرنامج لانجاز 46.313 سكن بصيغة البيع بالايجار تم الانتهاء من 13.714 وحدة.

وبحسب حصيلة هذا البنك فقد تم بيع 9.560 سكن مع نهاية ديسمبر الماضي.

وحاليا يوجد 9.627 سكن قيد الانجاز فيما يتواجد 22.972 اخر طور الدراسة بحسب ذات المصدر.

ومن جهة اخرى يعتزم البنك تسليم 1.140 مفتاح لسكنات ترقوية في 2017.

واطلق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في اطار الترقية العقارية المباشرة 53 مشروعا سكنيا على مستوى الوطن.

ويتم انجاز هذه السكنات لتلبية طلبات الزبائن المدخرين لدى البنك.

ويتعلق الامر بسكنات يتم اقتراحها للبيع من طرف البنك عبر الصحافة وبقوائم المدخرين.

ويحصي البنك حاليا 8.363 سكن في طور الانجاز منها 6.974 وحدة قيد الدراسة و 1.389 في طور الانجاز.

كما يسوق البنك 1.780 سكنا عبر التراب الوطني تم بيع 640 سكن في 2016 في حين سيتم منح 1.140 وحدة الباقية في 2017 حسب بيان البنك.