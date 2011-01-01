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لسنة 2017

انتخاب الرئيس بوتفليقة نائب رئيس للاتحاد الإفريقي
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

انتخب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من قبل نظرائه الأفارقة نائب رئيس للاتحاد الإفريقي لعهدة سنة واحدة وذلك خلال أشغال القمة العادية ال28 للاتحاد الإفريقي التي انطلقت أشغالها الاثنين بأديس أبابا, حسبما علم من الوفد الجزائري.

وانتخبت القمة التي تجري أشغالها في جلسة مغلقة ثلاثة نواب لرئيس الاتحاد الإفريقي يمثل كل واحد منهم منطقة من القارة وذلك لعهدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

وانتخب الرئيس الغيني ألفا كوندي رئيسا للاتحاد الإفريقي لسنة 2017 خلفا للرئيس التشادي إدريس ديبي.

 

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