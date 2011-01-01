تقليص ميزانية المهرجانات الى 50 %

بواسطة المسار العربي /

أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أن الميزانيات المخصصة للمهرجانات الثقافية ستعرف انخفاضا بنسبة قد تصل إلى 50 % في سنة 2017 و ذلك من اجل "الحفاظ على التوازنات المالية".

و أوضح السيد ميهوبي خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة قطاعه خلال سنة 2016 أن هذا التخفيض بنسبة "20 إلى 50 %" للميزانيات يندرج في إطار سياسة "ترشيد" النفقات و "متابعة" التمويلات العمومية المخصصة للمؤسسات الثقافية. و أضاف وزير الثقافة دون إعطاء تفاصيل عن المهرجانات المعنية بالتخفيضات المعلنة أن هذا التقليص الجديد "لن يؤثر على تنظيمها (المهرجانات) مؤكدا التزام الدولة بترقية الثقافة.

كما أشار إلى أن هناك ممارسات "ريعية" في تسيير "بعض" المهرجانات معتبرا انه بات "من الضروري مراجعة طرق منح" الميزانيات داعيا المنظمين إلى "البحث أن مصادر تمويل جديدة" خارج المساعدات العمومية.

و أضاف انه سيتم الإعلان قريبا عن قائمة جديدة مفصلة للمهرجانات المتبقية خلال سنة 2017.

و كان عدد المهرجانات المنظمة في سنة 2016 قد تقلص إلى 83 من مجموع 176 بعد المراجعة التي تمت في مايو الأخير. و في معرض تطرقه للسينما أشار الوزير إلى المراجعة المقبلة للقانون المسير للقطاع عوض النص الحالي الذي اعتبره لا يساعد على تشجيع الإنتاج السينمائي. و في رده على سؤال حول قاعات السينما التي يبلغ عددها 80 على المستوى الوطني و التي لازال بعضها غير مستغلا أكد السيد ميهوبي أن وزارته لا يمكنها التكفل بتسييرها

و إنما هي من صلاحيات الجماعات المحلية.

أما فيما يخص حصيلة السنة الثقافية لسنة 2016 أوضح الوزير أن دائرته الوزارية قد مولت خمسة عشر مشروع فيلم و 40 مسرحية مذكرا بان السنة المنصرمة قد تميزت أيضا بإعادة تنظيم و دمج مؤسسات ثقافية تتقاسم نفس المهام.

و في رده على سؤال حول ما إذا كانت السلطات العمومية تنوي الاستجابة لطلب الفنانين بإنشاء "فضاء مخصص للفن و الثقافة" عوض موقع مذابح الجزائر أكد السيد ميهوبي أن "التنازل عن الموقع (المذابح) هو من صلاحيات ولاية الجزائر التي سيتم مناقشة المسالة معها". و كان نداء قد أطلق عبر الانترنت في سنة 2013 و الذي جمع أكثر من 700 توقيع لفنانين و مواطنين يطالب بتحويل موقع مذابح الجزائر إلى فضاء ثقافي من اجل إخراج الفنون البصرية من "الجمود" الذي تعاني منه العاصمة حسب رأي الموقعين.

من المتوقع تحويل كل نشاطات موقع مذابح الجزائر (برويسو) الواقع بوسط الجزائر العاصمة و الذي يتربع على مساحة إجمالية تقدر ب6000 متر مربع إلى ضواحي الجزائر العاصمة.