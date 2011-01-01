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وفاة حسناء فيلم "هيروشيما مون آمور"
51 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن الممثلة إيمانويل ريفا توفيت الجمعة 27 يناير/كانون الثاني في العاصمة الفرنسية باريس، عن 89 عاما، جراء "مرض طويل". وقالت مصادر أن نجمة (هيروشيما مون آمور)، أخفت حقيقة مرضها عن أصدقائها لسنوات طويلة، وأنها كانت تحضر لعملين جديدين قبل وفاتها، بعد أن كانت أخر أفلامها (آمور Amour) عام 2012 للمخرج ميشيل هانيكي، كما شاركت في فيلم (باري بيي نو)، من إخراج فيونا غوردون ، الذي سيعرض في آذار القادم .

يذكر أن الممثلة الراحلة حصلت عام 2013، على جائزة سيزار عن دورها في فيلم ( آمور)، كما ترشحت عدة مرات لجوائز الأوسكار، خلال مسيرتها الحافلة والغنية.

 

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