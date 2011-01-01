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فيدرر يهزم نادال ويتوج بلقب أستراليا المفتوحة
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

توج السويسري روجر فيدرر بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بالفوز على غريمه التقليدي الإسباني رافائيل نادال بثلاث مجموعات لاثنتين الأحد 29 يناير/كانون الثاني.

وأنهى فيدرر اللقاء لصالحه بواقع 6-4 و3-6 و6-1 و3-6 و6-3، خلال ثلاث ساعات و38 دقيقة.

واللقب هو الـ18 في مسيرة "أسطورة التنس" فيدرر، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولات الكبرى، حارما الإسباني من الانفراد بالوصافة وإنهاء الشراكة مع الأمريكي بيت سامبراس، الذي يتقاسم معه (14 لقبا) في الغراند سلام.

وللمرة الأولى ينجح فيدرر (35 عاما) في الانتقام من نادال (30 عاما) بأستراليا، حيث سبق وأن فاز الإسباني عليه في المواجهات الثلاثة الماضية، أبزرها نهائي 2009 وأيضا في نصف النهائي عامي 2012 و2014.

وفي المباراة التي وصفت بـ"كلاسيكو التنس" بين اثنين من أساطير اللعبة، عاد "المايسترو" أخيرا من بعيد ليؤكد للجميع أنه لايزال قادرا على التتويج بالبطولات الكبرى، واستعاد بريقه، ليتوج بلقب الغراند سلام، الذي غاب عن خزائنه منذ 2012.

 

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