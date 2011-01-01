سيرينا ويليامز تتوج بلقب أستراليا المفتوحة

بواسطة المسار العربي /

توجت الأمريكية سيرينا ويليامز، السبت 28 يناير/كانون الثاني، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، على حساب شقيقتها فينوس، لتنفرد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب هذه البطولة.

واستطاعت الشقيقة الصغرى، سيرينا 35 عاما، تحقيق الفوز بنتيجة مجموعتين مقابل لا شيء، لتحرم الكبرى فينوس (36 عاما)، من التتويج باللقب للمرة الثانية، بعد أن كانت فازت عليها في نهائي العام 2003 لنفس البطولة.

وتبادلت الشقيقتان كسر الإرسال في المجموعة الأولى لتتفوق في نهايتها سيرينا بنتيجة (6-4)، كما حسمت المجموعة الثانية لصالحها وبنفس النتيجة، مستفيدة من أخطاء فينوس، لتفوز بالتالي في المباراة، بعد ساعة و23 دقيقة، وهو الفوز الـ 17 من أصل 28 لقاء، جمع الأختين ويليامز.

وأحرز سيرينا، اللقب السابع في بطولة أستراليا، لتنفرد بالرقم القياسي، الذي كانت تتقاسمه مع الألمانية شتيفي غراف، بستة ألقاب.

وتوجت الأمريكية باللقب 23 في البطولات الأربع الكبرى (الغراند سلام)، وأصبحت على بعد لقب واحد من الرقم القياسي العالمي، الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت.

فيما توقف رصيد فينوس عند سبعة ألقاب، بخمسة في ويمبلدون ولقبين في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز).

وتعود سيرينا بعد هذا الفوز إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس، بعد أن كانت خسرته لصالح الألمانية أنجليكا كريبر، في سبتمبر/أيلول الماضي.