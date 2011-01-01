سقوط شجرة صنوبر ببن عكنون

بواسطة المسار العربي /

تسبب سقوط شجرة كبيرة السبت ببن عكنون في قطع الطريق المؤدي إلى وسط المدينة وتضرر سيارتين سياحيتين دون تسجيل ضحايا حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وقد تفاجأ المارة عند حدود الساعة 10 و 13 دقيقة بطريق 5 جويلية المحادي للإقامة الجامعية للذكور طالب عبد الرحمن 2 ببن عكنون بسقوط شجرة من نوع الصنوبر بطول 10 أمتار تسببت في تضرر سيارتين سياحيتين كانتا بمقربة من مكان الحادث حسبما أكده الملازم الاول بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بالعاصمة.

وأكد السيد بن خلف الله أن الهلع الذي تسببت فيه الشجرة المتهاوية كان أكبر بكثير من الأضرار المادية و أنه لحسن الحظ لم يتضرر الأشخاص الذين كانوا على متن تلك السيارتين . وفضلت إحدى الراكبات وهي سيدة في 45 من عمرها التوجه إلى المستشفى وهي في حالة صدمة.

و سارعت مصالح الحماية المدنية مرفقة بمصالح بلدية بن عكنون و كذا أعوان من مؤسسة تطوير المساحات الخضراء لولاية الجزائر مدعمة بتجهيزات لقطع الشجرة. وقد تم تحرير الطريق الذي ازدحم بالسيارات وهو الذي يعرف يوميا حركة مرورية معتبرة حتى أيام العطلة الأسبوعية.

وعن أسباب هذه الحادثة غير المتوقعة أوضح الملازم الأول بن خلف الله أنه يمكن أن يعود إلى حالة الشجرة و تقدمها في العمر و ذلك بالنظر إلى الطول المعتبر الذي بلغته (10 أمتار) ما جعلها هشة أمام قوة الرياح التي هوت بها أرضا.