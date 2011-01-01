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الرئيس يعزي عائلة الفقيد بختي بلعيب
4 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

بعث رئيس الجمهورية السيد عبد العزبز بوتفليقة برقية تعزية الى عائلة الفقيد بختي بلعيب  اشاد فيها بخصال الرجل و تفانيه في خدمة الوطن.

و قال رئيس الجمهورية "بلغني بمزيد من الحزن و الأسى نبأ انتقال المغفور له بإذنه تعالى بختي بلعايب  إلى رحمة الله و عفوه  وإنه لمن المؤلم أن يختطفه الموت من أسرته  التي كان لها الزوج الحاني و الأب الرؤوف  يشق لها الطريق إلى الحياة الكريمة  الهادئة  ويعلي من مقامها في المجتمع  و يحميها من تقلبات الأيام و غوائل الزمان  و يحيطها و تحيطه بالمودة الصافية  و العناية التامة  وينسقون معنى الآمال لمستقبل رجوه أن يكون زاهرا لكل فرد من أفرادها  يعيش فيه عزيزا مكرما".

و اضاف السيد بوتفليقة "و لم يطف ببالهم قط أن القدر سيفجعهم فيه و يأخذه من بين أيديهم في وقت هم فيه أشد ما يكونون محبة له  و أقوى تمسكا به  و لكنها إرادة الله الذي قضى أن يبتلي بعباده ليعلم الصابرين منهم على البلوى  و المؤمنين بقضائه فيجزيهم الجزاء الأوفى بما صبروا و آمنوا  "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب".

و استطرد يقول "و أكثر ما يقوي الأسرة في صبرها و يخفف من ألمها  و يعزيها في الفقيد أنه أسلم روحه لخالقه و هو في عز جهاده في سبيل وطنه  الذي أفنى حياته في خدمة رقيه و تقدمه بتفان و إخلاص  و لا أدل على ذلك من أنه قضى و هو في مواقع عمله يؤدي واجبه بكفاءة و إقتدار".

و ختم رئيس الجمهورية برقية التعزية "و إذ أعرب لكم جميعا و لذويه و أقاربه عن تعازي الحارة و مواساتي الصادقة  أسأل المولى بلسان راطب بذكره  و بنفس خاضعة لمشيئته  أن يمطر الفقيد بشآبيب من خزائن  رحمته و يسربله بثوب قشيب من مغفرته و رضوانه  و أن ينزله مكانا يرضاه في جنات النعيم مع الأبرار عباده و الصديقين "و حسن أولئك رفيقا".  "و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون  أولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و أولئك هم المهتدون".

 

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