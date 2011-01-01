الرئيس يعزي عائلة الفقيد بختي بلعيب

بواسطة المسار العربي /

بعث رئيس الجمهورية السيد عبد العزبز بوتفليقة برقية تعزية الى عائلة الفقيد بختي بلعيب اشاد فيها بخصال الرجل و تفانيه في خدمة الوطن.

و قال رئيس الجمهورية "بلغني بمزيد من الحزن و الأسى نبأ انتقال المغفور له بإذنه تعالى بختي بلعايب إلى رحمة الله و عفوه وإنه لمن المؤلم أن يختطفه الموت من أسرته التي كان لها الزوج الحاني و الأب الرؤوف يشق لها الطريق إلى الحياة الكريمة الهادئة ويعلي من مقامها في المجتمع و يحميها من تقلبات الأيام و غوائل الزمان و يحيطها و تحيطه بالمودة الصافية و العناية التامة وينسقون معنى الآمال لمستقبل رجوه أن يكون زاهرا لكل فرد من أفرادها يعيش فيه عزيزا مكرما".

و اضاف السيد بوتفليقة "و لم يطف ببالهم قط أن القدر سيفجعهم فيه و يأخذه من بين أيديهم في وقت هم فيه أشد ما يكونون محبة له و أقوى تمسكا به و لكنها إرادة الله الذي قضى أن يبتلي بعباده ليعلم الصابرين منهم على البلوى و المؤمنين بقضائه فيجزيهم الجزاء الأوفى بما صبروا و آمنوا "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب".

و استطرد يقول "و أكثر ما يقوي الأسرة في صبرها و يخفف من ألمها و يعزيها في الفقيد أنه أسلم روحه لخالقه و هو في عز جهاده في سبيل وطنه الذي أفنى حياته في خدمة رقيه و تقدمه بتفان و إخلاص و لا أدل على ذلك من أنه قضى و هو في مواقع عمله يؤدي واجبه بكفاءة و إقتدار".

و ختم رئيس الجمهورية برقية التعزية "و إذ أعرب لكم جميعا و لذويه و أقاربه عن تعازي الحارة و مواساتي الصادقة أسأل المولى بلسان راطب بذكره و بنفس خاضعة لمشيئته أن يمطر الفقيد بشآبيب من خزائن رحمته و يسربله بثوب قشيب من مغفرته و رضوانه و أن ينزله مكانا يرضاه في جنات النعيم مع الأبرار عباده و الصديقين "و حسن أولئك رفيقا". "و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و أولئك هم المهتدون".