باولو كويلو: الإسلام دين يستحق احترامنا

بواسطة المسار العربي /

عبّر الروائي والقاص البرازيلي الشهير باولو كويلو عن غضبه الشديد تجاه مصادرة سلطات أمن المرج شرقي ليبيا شاحنة محملة بالكتب، بينما كانت في طريقها من طبرق إلى بنغازي.

وقد أعاد كويلو نشر خبر إدانة مصادرة الكتب من قبل رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني خالد نجم، على موقع the libya observer، حيث قال إن محتويات الكتب كانت طبيعية جدا كروايات وكتب ثقافية أخرى، لافتا الى انها ليست كما ادعى المصادرون.

وقال كويلو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "اتصلت بالسفارة البرازيلية، هناك القليل مما يمكنهم القيام به، لكنني لا أستطيع الاكتفاء بالجلوس ومشاهدة كتبي تحرق."

Contacting the Brazilian embassy. There's little they can do but I can't just sit and watch my books being burned https://t.co/7s6FnWwMlz

— Paulo Coelho (@paulocoelho) January 23, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: "الإسلام دين يستحق احترامنا. لا يمكننا الحكم على المسلمين بناء على هؤلاء المتعصبين."

Islam is a religion that deserves our respect. We can't judge muslims based on these fanatics pic.twitter.com/cxwWPNej2L

— Paulo Coelho (@paulocoelho) January 23, 2017

وتتميز روايات باولو كويلهو بمعنى روحي يستطيع العامة تطبيقه، كما يعتمد على أحداث تاريخية واقعية لتمثيل أحداث قصصه.

وقد عُيّن سنة 2007 رسول السلام التابع للأمم المتحدة، وتعد الخيميائي أشهر رواياته وتمت ترجمتها الى 80 لغة ووصلت مبيعاتها إلى 150 مليون نسخة في جميع انحاء العالم.