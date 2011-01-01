السفير الصحراوي بإثيوبيا و الاتحاد الافريقي يثمن مواقف إفريقيا

بواسطة المسار العربي /

ثمن السفير الصحراوي بإثيوبيا و الممثل الدائم بالاتحاد الافريقي السيد لمين اباعلي مواقف الدول الافريقية تجاه قضية كفاح الشعب الصحراوي العادل واصفا تلك المواقف بالمنسجمة مع مبادئ و أسس منظمة الاتحاد الافريقي.

و قال السفير الصحراوي خلال مداخلته أثناء اجتماعات لجنة المندوبين الدائمين قبيل قمة رؤساء الدول و الحكومات للاتحاد الافريقي والتي اختتمت أشغالها الأربعاء أن اجماع الافارقة حول دعم حق مشاركة الجمهورية الصحراوية في قمة مالابو الاخيرة للشراكة بين الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية يجسد عمق الموقف الافريقي الموحد حول قضايا شعوب القارة.

و اضاف لمين اباعلي خلال مداخلته أن قمة مالابو الاخيرة اكسبت المنظمة القارية احترام الجميع بعد رفض التخلي و المساومة على حق بلد عضو مؤسس هو الجمهورية الصحراوية في المشاركة و الحضور.

و خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية ال33 للجنة المندوبين الدائمين لدول الاتحاد الإفريقي أكدت رئيسة مفوضية الإتحاد الافريقي دلاميني زوما على وجود قضايا مهمة على جدول أعمال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي ال28 تتطلب ارادة فاعلة لمواجهتها مضيفة "اننا نريد منظمة افريقية موحدة ينتمي إليها جميع الافارقة".

ودعت السيد دلاميني زوما إلى ضرورة تقديم مصلحة القارة على المصلحة الوطنية, موضحة أن القمة الافريقية ستركز على قضايا المواطن الافريقي والتكامل والديمقراطية والتمويل ومواجهة الازمات والتصدي للإرهاب.

وقالت زوما أن على لجنة الممثلين الدائمين أن تقدم توصيات واضحة المعالم لإجتماع المجلس التنفيذي, "وزراء الخارجية".

وأكدت المسؤولة الافريقية ان هذا العام سيشهد اعتماد منطقة التجارة الإفريقية الحرة واستراتيجية السلع الافريقية وختمت حديثها بالقول: يجب ان نترك قارة افضل للأجيال القادمة, قارة متكاملة مستقرة ومزدهرة تنعم بالسلم والامن.

للاشارة تختتم اشغال الدورة العادية ال 33 للجنة المندوبين الدائمين بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا اليوم الأربعاء بالمصادقة على توصيات ملائمة و تقرير شامل لعمل اللجان الفرعية يرفع الى دورة المجلس التفيذي للاتحاد الافريقي.