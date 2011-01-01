الإضطرابات الجوية تتسبب في تأثر شبكة الطرقات عبر16 ولاية

بواسطة المسار العربي /

تسببت الإضطرابات الجوية التي مست جل مناطق شمال الوطن,إلى غاية صباح الأربعاء, في تأثر شبكة الطرقات عبرأقاليم 16 ولاية الأمرالذي أدى إلى غلق عدد من مقاطع الطرقات, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الدرك الوطني.

ويتعلق الأمر, بولايات تلمسان, بجاية, تيارت, بومرداس,عين الدفلى, البويرة,تيزي وزو, برج بوعريرج, مستغانم, تيسمسيلت, غليزان, المدية, البليدة, الشلف, باتنة ومعسكر.

وأضاف نفس المصدرأن هذه الوضعية تسببت في غلق بعض مقاطع الطرق موزعة على 14 طريقا وطنيا, 3 منها بسبب ارتفاع منسوب المياه و21 طريقا ولائيا ,12 منها جراء ارتفاع منسوب المياه أيضا بسبب تراكم الثلوج.

وأكد نفس المصدر أن أفراد الدرك الوطني و أفراد الجيش الوطني الشعبي رفقة المصالح المعنية "يعكفون إلى غاية الساعة على إعادة فتح هذه الطرقات في أمام حركة المرور".

وأوضحت مصالح الدرك الوطني أن ولايات المدية , تيسمسيلت,غليزان, تلمسان, تيزي وزو و البويرة تضررت شبكة طرقاتها بشكل أكبر, في حين أن الطرقات الأكثر تضررا هي الطريق الوطني رقم 99 العابر لإقليم ولاية تلمسان والطريق الوطني رقم 15 في شطره الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة مرورا ببلدية عين الحمام على مستوى فج تيرودة.