"رحلة كلتوم" في منافسة المهرجان الدولي للفيلم القصير بأغادير

بواسطة المسار العربي /

ينافس الفيلم الروائي القصير "Le voyage de Keltoum" (رحلة كلتوم) آخر عمل للمخرج الجزائري أنيس جعاد في الدورة ال2 للمهرجان الدولي للفيلم القصير لتارودنت (أغادير) التي تعقد فعالياتها من 30 مارس إلى 2 أفريل المقبل وفقا للصحافة المغربية.

وسينافس فيلم أنيس جعاد على جائزة "الحصن الذهبي" في "المسابقة الدولية" إلى جانب 7 أعمال أخرى من تونس ولبنان والعراق والسنغال وفرنسا كانت قد توجت في العديد من التظاهرات السينمائية الدولية.

ويعتبر هذا العمل -المنتج في 2016- الفيلم الثالث لجعاد بعد عمله الأول "Passageل niveau" في 2014 المتوج مرتين في المهرجان المغاربي للفيلم القصير بوجدة (المغرب) وفيلمه الثاني "Le hublot" في 2012 والذي توج بدوره في الأيام السينمائية للجزائر.

ويتناول هذا الفيلم الرجوع المهاجرين إلى أصول عبر قصة "كلتوم" التي تجد نفسها مجبرة على تحقيق أحلام أختها التي تحتضر والتي تريد العودة إلى أماكن تعتبرها "مقدسة" على الرغم من المصاعب المالية الكبيرة.

وسيدخل أيضا هذا العمل غمار المنافسة في الدورة ال25 للمهرجان الدولي للسينما والتلفزيون بواغادوغو "فيسباكو" بكوديفوار شهر فبراير المقبل والدورة ال27 للمهرجان الدولي لسينما إفريقيا وآسيا وأمريكا الاتينية بميلانو (إيطاليا) شهر مارس المقبل.

وستعرف الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بأغادير منافسة أخرى خاصة بالأفلام القصيرة المغربية ستعرف تنافس 8 أعمال بينها "النفس الأخير" لعبد الحفيظ عيساوي و"بلوكوفوبيا" لادريس بوسرحان.

وبرمج المنظمون أيضا خلال هذه الدورة العديد من الندوات والمعارض وورشات التكوين الخاصو بمهن السينما.