"الأوسكار".. 14 ترشيح "لا لا لاند"

بواسطة المسار العربي /

أعلنت اليوم أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المعروفة باسم "الأوسكار" الترشيحات النهائية في دورتها الـ89، والتي جاءت بعد يوم من اعلان الجائزة النقيضة لها "التوتة الذهبية" في دورتها الـ37، وسيقام حفل توزيع جوائز الاوسكار في 26 فبراير المقبل، في مسرح دولبي في هوليوود ولوس أنجلوس، وتعد الاوسكار أرفع جائزة فنية في الولايات المتحدة، والحفل سيبث تلفزيونيا في الولايات المتحدة من تنظيم المنتجين جنيفر تود ومايكل دي لوكا وسيقدمه المقدم التلفزيوني جيمي كيميل الذي يستضيف الحفل لأول مرة.

فيما حصل فيلم "لا لا لاند" على 14 ترشيحا اليوم الثلاثاء، ليتعادل مع "تايتانيك" لأكثر من جائزة في تاريخ الأوسكار .

وجاءت الترشيحات على النحو التالي:

الافلام بلغة اجنبية

الفيلم الدنماركي "ارض الالغام"، والفيلم الالماني "توني اردمان"، و"رجل يدعى أوف" من السويد، و"تانا" من استراليا و"بائع" الايراني.

احسن ممثل

كيسي أفليك عن فيلم "مانشستر عن طريق البحر" والممثل أندرو جارفيلد عن فيلم "منشار ريدج"، والنجم رايان جوزلينج عن فيلم "لا لا لاند" والممثل الاسمر دينزل واشنطن عن فيلم "أسوار"، والممثل فيجو مورتنسن عن فيلم "كابتن رائع".

احسن ممثلة

الممثلة ناتالي بورتمان عن فيلم "جاكي"، وإيما ستون عن فيلم "لا لا لاند"، والنجمة ميريل ستريب عن فيلم "فلورنسا فوستر جنكينز"، ونيكول كيدمان عن فيلم الاسد وناعومي هاريس عن فيلم "ضوء القمر"، ، واوكتافيا سبنسر عن فيلم "أرقام مخفية" والممثلة ميشيل ويليامز عن فيلم "مانشستر عن طريق البحر".

افضل مخرج

المخرج داميان شازيل عن فيلم "لا لا لاند"، والمخرج باري جينكينز عن فيلم "ضوء القمر"، والمخرج كينيث لونرجان عن فيلم "مانشستر عن طريق البحر"، وفيلم دينيس فيلنوف عن فيلم "وصول" والمخرج والممثل الشهير ميل جيبسون عن فيلم "منشار ريدج"

افضل فيلم

لا لا لاند وفيلم "الجحيم او المياه العالية وفيلم "مانشيستر عن طريق البحر" و"نساء القرن العشرين" و"The lobster"