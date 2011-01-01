مصادرة كتب نجيب محفوظ وباولو كويلو في ليبيا

بواسطة المسار العربي /

قامت وحدات الجيش الليبي الخاضعة للحكومة في شرق البلاد بمصادرة عشرات الكتب لكتاب غربيين وعرب بحجة ترويجها لنمط الحياة العلماني.

أفاد بذلك الكاتب البرازيلي باولو كويلو في صفحته على تويتر. وقد أدرجت حسب قوله في القائمة السوداء لا كتبه فحسب بل وروايات الكاتب الأمريكي دان براون وأعمال الفيلسوف الألماني فريدريك نتشه وكذلك روايات الحائز جائزة نوبل في الأدب الكاتب المصري نجيب محفوظ.

وكتب كويلو في مدونته ردا على معلومات نشرها الصحافيون الليبيون:" لا يمكن أن أجلس مكتوف اليدين عندما تحرق كتبي".

وقد نشر كويلو صورا فوتوغرافية تظهر كتبا مرمية على الأرض يغطيها الغبار. وقد التقطت تلك الصورة الفوتوغرافية، حسب وسائل الإعلام الليبية، في أثناء نقل الكتب من طبرق إلى بنغازي حيث كان من المفترض أن تباع في السوق.