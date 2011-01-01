برلين تحذر من هجمات كيميائية!

بواسطة المسار العربي /

حذرت الحكومة الألمانية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية من مخاطر تعرض البلاد لهجمات إرهابية تستهدف مدنيين باستخدام مواد كيميائية.

ونقلت صحيفة "بيلد"، الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني، عن تقرير للحكومة الألمانية بعنوان "تحليل المخاطر المحدقة بالحماية المدنية"، والذي وضعه المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، أن هناك مخاطر ناجمة عن متطرفين مستعدين وقادرين على "توفير كميات كبيرة من المواد الكيميائية واستخدامها (في تنفيذ هجمات)".

وجاء في التقرير أن من "الاحتمالات الواقعية" شن هجمات عبر تسميم مواد غذائية أو إمدادات مياه الشرب في منازل تقطنها عدة عائلات بمواد كيميائية. كما حذر التقرير من "احتمال خطورة مرتفعة" من تعرض منشآت أو شحنات تابعة لشركات تصنيع مواد كيميائية لهجمات إرهابية.

وبحسب تقرير الحكومة، فإن هناك مخاطر محتملة من أن يتمكن تنظيم إرهابي من تنفيذ هجوم في ألمانيا عبر استخدام مواد كيميائية خطيرة.