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استمرار الأمطار بوسط و شرق البلاد
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة ان الأمطار ستتواصل في ولايات وسط وشرق البلاد خلال الساعات المقبلة.

ويتعلق الأمر بولايات الشلف وتيبازة وعين الدفلى وتيسمسيلت والمدية والبليدة والجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو.

و أضاف ذات المصدر أن كميات الأمطار المتوقعة ستبلغ او تتجاوز محليا 60 ملم خلال مدة صلاحية النشرية التي ستتواصل الى غاية التاسعة مساء.

كما تبقى الولايات الاخرى كبجاية وجيجل وشمال سطيف  معنية بهذه النشرية بكميات قد تصل أو تتجاوز محليا 40 ملم الى غاية الاربعاء على الساعة ال 6 صباحا.

 

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