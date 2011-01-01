وفاة شاب بعد إقصاء الخضر

بواسطة المسار العربي /

توفي شاب يبلغ من العمر 20 سنة سهرة الاثنين بوهران متأثرا بأزمة قلبية تعرض لها أثناء مشاهدته لمقابلة كرة القدم التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره السنغالي برسم منافسات كأس إفريقيا للأمم , حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت لإسعاف الضحية بحي "اللوز" غرب مدينة وهران بينما كان قد لفظ أخر أنفاسه داخل منزله أثناء متابعته لهذه المباراة الحاسمة لدورة كاس أمم إفريقيا التي تجري بالغابون والتي انتهت بالتعادل ما بين الفريقين وتضييع التأهل للدور الثاني من هذه المنافسة القارية.

ويفترض أن يكون الضحية قد توفي جراء سكتة قلبية من شدة انفعاله حول مجريات هذه المقابلة المصيرية ولمناصرته الشديدة للفريق الوطني لكرة القدم وفق ما تم استقاؤه من محيطه