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"ليلة الأفكار "من 25 -27 جانفي
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

يقترح برنامج "ليلة الأفكار "الذي تنظمه مؤسسات ثقافية اوروبية بالجزائر من 25 إلى 27 يناير معارض و حفلات موسيقية وعروض سينمائية و لقاءات موضوعاتية.

تفتح هذه التظاهرة يوم الاربعاء القادم بحفل من إحياء أمال ابراهيم جلول باوبرا الجزائر بوعلام بسايح و تدشين معرض للمصورة نسيمة روشيس بعنوان "ça va waka"بفضاء الثقافي "البانيو".

و يحتضن معهد سرفانتاس من جهته لقاء مع الكاتب و الصحفي الايطالي برونو ارابيا (Bruno Arapia)بمبادرة من المركز الثقافي الايطالي بالجزائر إلى جانب حفل فلامنكو.

و يقترح الفضاء الثقافي "Les ateliers sauvages" (اتوليي سوفاش ) في إطار هذا البرنامج تقديم العدد الأخير من مجلة "نقد"حول "جماليات الأزمة" إلى جانب عرض فيلم "بطل مجهول الهوية "(Héros sans visage) للمخرجة ماري جيميناز من البيرو .  و يقترح المقهى الأدبي "تحت سطح البحر" بدوره برنامجا غنيا يشمل الحفلات الموسيقية و اللقاءات و النقاشات من تنشيط  الباحث الإسلامي سعيد جاب الخير و الصحافي نسيم براهيمي و الفيلسوف اسماعيل مهنانة . و ستحضن قاعة سينماتك الجزائر و المركز الثقافي الفرنسي  لقاءت - نقاشات حول مواضع مثل "مواطن العالم ..وجوه وأشكال الجنون في النصوص الجزائرية " و "التمدن ..الحضارة و حدود العدالة ".

و ستقام هذه التظاهرة  التي تنظم بمساهمة المركز الثقافية الفرنسي عبر العالم في نفس الوقت في 40 مدينة في دعوة مفتوحة للجمهور للقاء الفنانين و الباحثين و الفلاسفة  و المبدعين .

و من بين الدول المحتضنة لهذه التظاهرة فرنسا واسبانيا والسودان و إفريقيا الجنوبية  و المغرب و الأرجنتين و البرازيل و الولايات المتحدة و كوريا الجنوبية و الهند و واستراليا .

و تهدف هذه التظاهرة التي شرع في الإعداد لها ها في 2016 إلى تحفيز التبادل و الحوار واو حرية حركة  الأفكار في إطار حوار مفتوح بمساهمة متعاملين ثقافيين و جمعيات و ذلك خلال دعوة  للمشاركة في تقديم المشاريع حسب ما ذكره المنظمون.

 

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