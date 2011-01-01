حان وقت الحساب...

بواسطة المسار العربي /

خرج المنتخب الجزائري كما كان متوقع الدور الأول لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2017 المتواصلة بالغابون للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته في المحفل الكروي القاري, بعدما أنهى ثالثا مرحلة المجموعات يوم الإثنين إثر تعادله أمام السنغال، وبعد أداء يثير الكثير من التساؤلات، ويدعو إلى التحقيق في أسباب هذا الوضع، الذي أجمع المتابعون أنه لا يليق بتشكيلة تضم أرمادة من المحترفين في أقوى الدوريات الأوربية، كما أنه تعالت الأصوات بين المختصين والجماهير إلى محاسبة كافة المسؤولين عن هذه المهزلة، والإنطلاق في مرحلة بناء جديدة..

وتعود المرة الأولى التي أقصي فيها الخضر في الدور الأول من المسابقة القارية إلى عام 1968, وهو المصير الذي عرفوه أيضا في سنوات 1986 و 1992 و 1998 و 2002 و 2013.

وتأهلت الجزائر, التي شاركت 17 مرة في النهائيات, مرتين فقط إلى نهائي كأس إفريقيا, أي في 1980 و1990. وخسر المنتخب الوطني النهائي الأول له أمام نيجيريا البلد المضيف, قبل أن يثأر من نفس المنافس عشر سنوات بعد ذلك, أي في 1990 في دورة الجزائر ويفتك لقبه القاري الوحيد لحد الآن.

وفضلا عن بلوغه النهائي مرتين, فقد نشط الخضر أربع مرات الدور نصف النهائي في سنوات 1982 و 1984 و 1988 و 1996, وأربع مرات أخرى الدور ربع النهائي (2000 و 2004 و 2010 و 2015).