قطف العنب الحامض

بواسطة المسار العربي /

وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قدمت مهلة تسع سنوات من أجل قطف ثمار الإصلاحات لكنها لم تقل إن كانت هذه الثمار ستكون حامضة كما كانت ثمار سلفها الأسبق ابو بكر بن بوزيد أو حلوة كما كانت في زمن السبعينات حين أشرف عبد الحميد مهري وعلي بن محمد على الإصلاح التربوي فلم يستغرق منهما الأمر تسع من السنوات كما بشرت به بن غبريط او عشريتين كاملتين كما كان الشأن مع بن بوزيد بل تم قطف ثمار الإصلاح في سنوات قليلة لتظهر نتائجها في تخرج أطباء ممتازين وخبراء في مختلف المجالات، بينما بعد عقدين من الزمن أخرجت مدرسة بن بوزيد مهندسين لا يفرقون بين المكعب والدائرة و أطباء أحسن ما يمكنهم فعله هو تعليق سماعاتهم الطبية حول أعناقهم والطواف بها بين الناس في المحالات القريبة من المستشفيات، وجعل حرف "الدال" حرف جر لأسمائهم، ووصلنا في زمن أطباء بن بوزيد للحد الذي يعجز فيه الطبيب والطبيبة عن تشخيص حالة الاسهال ولا يفرقون بين رمد العين ومخاط الأنف. إذا هي تسع سنوات من الانتظار قد ترحل فيها الوزيرة أو تبقى على رأس الوزارة لا أحد يدري، وكل حظ الأجيال القادمة هو تغيير بعض الرموز كما فعلوا في مادة الرياضيات حين استبدلوا حرف "س" بحرف "X " واعتبروا ذلك إصلاحا، وان كان الإصلاح إلغاء دروس التربية الإسلامية ودروس الأخلاق فنرجو أن لا تضيع الوزيرة تسع من السنوات العجاف على الناس وتلغي ذلك من الآن وتدعنا نتذوق حموضة الاصلاح الآن قبل الغد فذلك أفضل .